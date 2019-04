Empfehlung - Lehrgang für Kaufleute in Nordhorn

Nordhorn Nach rund 80 Unterrichtsstunden hat unlängst die Übergabe der Teilnahmebescheinigungen für den Lehrgang „Technisches Grundwissen für Kaufleute in metallverarbeitenden Unternehmen“ stattgefunden. Der Lehrgang richtete sich an kaufmännische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in metallverarbeitenden Unternehmen, die die technischen Zusammenhänge im Betrieb besser verstehen und für ihre Arbeit gewinnbringend nutzen möchten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lehrgang-fuer-kaufleute-in-nordhorn-291435.html