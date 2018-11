Empfehlung - Lebenshilfe lädt zum Winterfest ein

Nordhorn Am Sonnabend, 17. November, geht auf dem Gelände der Werkstatt am See an der Lindenallee 98 das große Winterfest der Lebenshilfe Nordhorn über die Bühne. Von 13 bis 19 Uhr soll ein bunter Veranstaltungstag in vorweihnachtlicher Stimmung geboten werden. „Hier kann man das eine oder andere Weihnachts- oder Wichtelgeschenk besorgen“, heißt es von der Lebenshilfe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lebenshilfe-laedt-zum-winterfest-ein-266472.html