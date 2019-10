Lebenshilfe investiert Geld der Haussammlung in Wohnstätte

Nordhorn Die Lebenshilfe Nordhorn dankte den Mitarbeitern und Bewohnern, die in den vergangenen Monaten in das Ausweichquartier des „Gewo-Blocks“ am Mückenweg 137–149 umgezogen waren, sowie der Firma „Holzquadrat-Konzept 13.0“ für die Ausführung, Planung und Bauleitung der umfangreichen Bauarbeiten.

„Die Firma hatte alle Bewohner und Mitarbeiter nach der Sanierung eingeladen, den Abschluss der Baumaßnahme bei Kaffee, Kuchen und mit einem Grillen zu feiern. Die Platzzahlen für die Wohngruppe am Mückenweg wurden von 20 auf 14 reduziert, sodass nun alle Bewohner ab sofort ein Einzelzimmer beziehen konnten. Die Bewohner sind überaus angetan von den renovierten und modern ausgestatteten Räumlichkeiten. Um das Vorhaben zu finanzieren, sind unter anderem die Einnahmen mehrerer Haussammlungen in das Projekt geflossen. Die Bauarbeiten am Mückenweg hatten sich über mehrere Jahre über insgesamt drei separat abgeschlossene Bauabschnitte verteilt. Nun konnte der dritte und letzte Bauabschnitt, der von der Firma „Holzquadrat-Konzept 13.0“ betreut wurde, erfolgreich beendet werden. In den dritten Bauabschnitt wurden unter anderem die Einnahmen der Haussammlung 2018 in Höhe von 56.310,12 Euro investiert.