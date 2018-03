Lebenshilfe bildet Handwerksgehilfen aus

gn Nordhorn. Im Sommer 2015 hat die Lebenshilfe Nordhorn von der Handwerkskammer Osnabrück–Emsland–Grafschaft Bentheim die Akkreditierung für die Qualifizierung zum Handwerkgehilfen in den Gewerken Holz und Metall erhalten. Vor einigen Tagen konnten die ersten Zertifikate an die Absolventen überreicht werden.

Lange Jahre war es unmöglich, die Qualifizierung durch die Lebenshilfe von externer Stelle anerkennen zu lassen. Die Beschäftigten hatten nie die Möglichkeit, anhand eines anerkannten Zertifikats nachzuweisen, welche Tätigkeit sie ausüben. Das hat sich mit der Akkreditierung im Sommer 2015 geändert – nun konnten die ersten Teilnehmer des Berufsbildungsbereichs der Lebenshilfe eine Prüfung zum Handwerksgehilfen ablegen.

„Die Akkreditierung ist eine große Wertschätzung für die Arbeit der Werkstätten für behinderte Menschen“, sagt Kristin Surmann, Leiterin des Bereichs „Berufliche Qualifizierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ der Lebenshilfe Nordhorn. „Dies ist eine Aufwertung der Qualifizierung der Menschen mit Behinderungen – so werden für unsere Beschäftigten die Chancen erhöht, einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu bekommen“. Sie überreichte während einer Feierstunde mit Karl-Heinz Ziolkowski die offiziellen Zertifikate an die Absolventen: Björn Clemens, Henning Zwartscholten, Fabian Keimer und Matthias Mittendorf konnten die erfolgreiche Qualifizierung mit ihren Eltern im Kaffeehaus „Samocca“ feiern.

Nach der Akkreditierung in den Gewerken Holz und Metall strebt die Lebenshilfe für das nächste Jahr weitere Akkreditierungen in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau sowie Hauswirtschaft an, um Menschen mit Behinderungen noch vielfältigere Möglichkeiten für die Berufswahl zu bieten.