Lebensgefahr: Mann von 500 Kilogramm Reifen getroffen

gn Nordhorn. Ein 56-jähriger Mann ist am Samstag bei Reparaturarbeiten in einem landwirtschaftlichen Betrieb lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei meldet, wurde er beim Reifenwechsel an einem Traktor von einem 500 Kilogramm schweren Reifen getroffen. Der große Traktorreifen viel plötzlich von einer Montagevorrichtung auf den Arbeiter. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. Der 56-Jährige befindet sich nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Warum der Traktorreifen von einem Montagegerät heruntergefallen ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.