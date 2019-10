Lea-Marie im TV-Duell gegen Comedian Mario Barth

Die neunjährige Lea-Marie Elskamp aus Nordhorn ist am Samstag, 19. Oktober, in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ zu sehen. Sie tritt im TV-Duell gegen den Comedian Mario Barth an. Dabei geht es um die Frage, wer sich am besten mit Disney-Filmen auskennt.