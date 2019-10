Empfehlung - Lea-Marie aus Nordhorn besiegt Comedian Mario Barth

Nordhorn/Berlin Der große Auftritt ist gemeistert: Am Samstagabend war die neunjährige Nordhornerin Lea-Marie Elskamp in der ARD-Familienshow „Klein gegen Groß“ zu sehen, in wder Kinder und Jugendliche in Duellen gegen prominente Erwachsene antreten (die GN berichteten auf der Kinderseite). Lea-Marie hatte sich als ausgewiesener Disney-Fan mit der Aufgabe beworben, nur anhand kurzer Tonsequenzen jeden Disney-Film und die sprechenden Filmfiguren zu erkennen. Ihre Mission war von Erfolg gekrönt: Mit 4:2 Punkten setzte sie sich gegen ihren Herausforderer durch – den Comedian Mario Barth.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lea-marie-aus-nordhorn-besiegt-comedian-mario-barth-324815.html