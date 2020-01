LC Nordhorn ehrt verdiente Athleten und engagierte Trainer

Nordhorn Keiser machte zu Beginn deutlich, dass hinter den großartigen Leistungen für die Athletinnen und Athleten auch ein hoher Trainingsaufwand stehe. Die vielen Trainerinnen und Trainer des Vereins seien dabei nicht nur Leistungsoptimierer, sondern auch als persönlicher Ratgeber und Wegbegleiter zum Erfolg zu sehen. Stellvertretend für die vielen erfolgreichen Teams des Vereins nannte er das Team um Trainer Birger Wieking.

Der stellvertretende Vorsitzende Dieter Dinkhoff freute sich, das Ehepaar Bernhard und Ingrid Beerlink für die vielen Jahre aktiver Vereinsarbeit ehren zu dürfen. Bernhard Beerlink gehört dem LC Nordhorn bereits seit dem Jahr 1965 an und übernahm im Jahr 1980 den Vorstandsposten des Kassenwartes. Anschließend hatte Klaus Keiser gleich eine ganze Mannschaft zu ehren, denn Holger Gellink, Heiner Harink, Julian Moeken und Thorben Werner hatten im Jahr 2019 einen gemeinsamen Erfolg zu verzeichnen: Sie wurden niedersächsische Landesmeister der Männermannschaften. Gellink wurde zudem Landesmeister im Kugelstoßen und im Diskuswurf.

Keiser wies auf die besondere Leistung seines Clubkameraden Heiner Wilmink hin. „Heiner unterstützte die Mannschaft der Altersklasse M40 bei den Landesmeisterschaften im vergangenen Jahr beim 3000-Meter-Lauf und erreichte mit seiner Laufleistung einen hervorragenden Mittelplatz. Der Stellenwert dieser Leistung wird erst dann deutlich, wenn man berücksichtigt, dass Wilmink sich bei diesem Lauf gegenüber deutlich jüngeren Teilnehmern durchzusetzen hatte“, lobte Keiser.

In der Verantwortung des Jugendvertreters stehend übernahm Keiser die Ehrungen der Jugendlichen Rieke Emmrich, Philine Raether, Elisabeth Schöffel, Thorben Werner, Julia Holboer, Kurt Hopp und Benjamin Sanchez.

Rieke Emmrich gilt als die aktuell wohl erfolgreichste 800-Meter-Läuferin in Niedersachsen in der Altersklasse U18 und gehört dem Landeskader an. Im Jahre 2019 gewann sie unter anderem sieben Landestitel sowie die norddeutsche Meisterschaft über 800 Meter.

Philine Raether belegt mit ihrer Zeit von 2:15,93 Minuten den zweiten Platz ihrer Altersklasse im niedersächsischen Ranking der schnellsten 800-Meter-Läuferinnen.

Elisabeth Schöffel erreichte bei der Nordhorner Meile über die Fünf-Kilometer-Distanz den fünften Platz in der Frauenwertung und gewann ihren ersten Landestitel bei den Deutschen Jugend-Mannschaftsmeisterschaften (DJMM) in Oldenburg.

Thorben Werner steigerte seine Fünf-Kilometer-Bestzeit um mehr als zwei Minuten auf 18:27 Minuten. Damit gehört er in der Grafschaft zu den Topläufern im Jugendbereich.

Julia Holboer durfte sich über den vierten Platz in der Frauenwertung bei der Nordhorner Meile über fünf Kilometer freuen und gewann ihren ersten Landestitel bei den Deutschen Jugend-Mannschaftsmeisterschaften (DJMM) in Oldenburg.

Kurt Hopp gewann die Schülerläufe des Bentheimer Waldlaufes, des Schüttorfer Citylaufes, des Citylaufes Lingen, des Emlichheimer Pfingstlaufes sowie der Nordhorner Meile als jeweiliger Altersklassen- und Gesamtsieger. Benjamin Sanchez überzeugte durch hervorragende Leistungen bei den Leichtathletik-Kreismeisterschaften.

Als Leiter der Abteilung Triathlon übernahm Carsten Böttick die Ehrungen der Triathleten und freute sich, Maurice Backschat sowohl als Europameister der Mitteldistanz als auch als Europameister der Langdistanz in der jeweiligen Altersklasse gratulieren zu dürfen.

Ebenso ehrte Böttick den Sieger des Nordhorner Triathlons 2019, Klaus Eckstein. Zudem belegte Eckstein auf der Triathlon-Sprintdistanz in seiner Altersklasse den dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften in Bremen.

Die Langstreckenläufer wurden von Dieter Dinkhoff geehrt. Er hob hervor, dass Edith Stiepel zwei zeitliche „Schallmauern“ durchbrach. So siedelte sie ihre Zeit auf der Zehn-Kilometer-Strecke der Nordhorner Meile unterhalb der begehrten Marke von 40 Minuten (39:39 Minuten) an und verbesserte ihre Marathonzeit beim Berlin-Marathon mit 2:59,28 Stunden auf unter drei Stunden. „Mit ihrer Marathonzeit nimmt Edith in ihrer Altersklasse Platz eins der niedersächsischen Bestenliste mit einem fast 20-minutigem Vorsprung ein“, lobte Dinkhoff.

Ebenso bedankte sich Dinkhoff bei Lauf-Ass Gerold Hartger, der sich vom Leistungssport verabschiedete, für die grandiosen Leistungen und spannenden Wettkämpfe der letzten Jahre. „Als Trainer muss ich mich leider mit einem Wermutstropfen verabschieden, denn mit Gerold hat nach seinem Happy End als Spurtsieger der 33. Nordhorner Meile eine der Galionsfiguren des Grafschafter Langstreckenlaufes seinen Abschied verkündet“; so Dinkhoff.