Empfehlung - Lauf gegen den Hunger: EGN-Aktion erbringt 13.648 Euro

Nordhorn Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Gymnasiums Nordhorn haben sich im Sommer zusammengetan, um auch im Schulalltag etwas gegen den Hunger in der Welt zu unternehmen. Gemeinsam mit ihren Lehrern und der Aktion „Lauf gegen den Hunger" planten sie eine gemeinschaftliche Sport- und Spendenaktion, in der sie Laufrunden sammelten und diese in Spenden gegen den Hunger umwandelten.(...)