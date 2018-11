Empfehlung - Lastwagen steckt im Blanke-Kreisel fest

Nordhorn Einfach geradeaus über den Kreisverkehr – ob sich der Fahrer eines Lastwagens in Nordhorn auf dem Gildehauser Weg ein paar Meter sparen wollte oder ob er die Kurve im Blanke-Kreisel nicht gekriegt hat, ist noch nicht bekannt. Sein Lastwagen steckt jedenfalls in dem Beet in der Mitte des Kreisels fest und muss nun abgeschleppt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lastwagen-steckt-im-blanke-kreisel-fest-266392.html