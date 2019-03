Lastwagen kriegt die Kurve nicht und nimmt Telefonmasten mit

Ein Lastwagen ist an der Kreuzung Nach Schleuse I und Gänsediek in Nordhorn in einem Graben zum Stehen gekommen. Der Fahrer hat offenbar die Kurve nicht gekriegt und sackte vom Seitenstreifen in den Graben. Ein Telefonmast wurde dabei beschädigt.