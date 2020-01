Empfehlung - Lastwagen kommt von Euregiostraße in Nordhorn ab

Nordhorn In Höhe der Lebenshilfe ist der Lastwagen am Mittwochmittag von der Fahrbahn abgekommen. Nach ersten Angaben der Polizei war der Lkw in Richtung Denekamper Straße unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr der Lastwagen kurz hinter der Kreuzung zum Ootmarsumer Weg zunächst auf die Gegenfahrbahn. Anschließend streifte er einen Baum und kam an der Zufahrt zur Lebenshilfe zum Stillstand. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lastwagen-kommt-von-euregiostrasse-in-nordhorn-ab-342094.html