Lastwagen fährt von Hohenkörbener Weg in Straßengraben

Nordhorn. Ein Lastwagen mit einem Hubsteiger ist am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf dem Hohenkörbener Weg in Nordhorn verunglückt. Der Laster war aus Richtung Georgsdorf kommend nach Nordhorn unterwegs. In Höhe der Schievinkstraße kam das Gefährt aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und rutschte in einen Graben. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lastwagen-faehrt-von-hohenkoerbener-weg-in-strassengraben-226461.html