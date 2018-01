Empfehlung - Lastwagen fährt an Lingener Straße auf Auto auf

Nordhorn. Schwerer Verkehrsunfall am Freitag auf der Lingener Straße in Nordhorn: An der Kreuzung Osttangente/Wietmarscher Straße fuhr ein Lastwagen auf einen Personenwagen auf. Eine 17-jährige Autoinsassin erlitt schwere Verletzungen, drei weitere junge Leute wurden leicht verletzt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lastwagen-faehrt-an-lingener-strasse-auf-auto-auf-221504.html