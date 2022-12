Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist ansprechbar, wenn Bürgerinnen und Bürger dringend einen Arzt aufsuchen müssen. Hierfür gilt die bundesweit einheitliche Rufnummer 116 117, wo die Anrufer zum ärztlichen Bereitschaftsdienst in ihrer Nähe durchgestellt werden – zu jeder Tageszeit, egal ob nachts, am Wochenende oder an Feiertagen. Foto: dpa