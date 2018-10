Empfehlung - „Lange Tafel“ will Lebensmittel retten und Menschen helfen

Nordhorn Für eine heiße Erbsensuppe mit Wurst war es am Sonnabendmittag eigentlich zu warm. Trotzdem ließen sich die gut 350 Gäste den Eintopf an der langen Tafel schmecken. Eingeladen zu diesem besonderen Mittagessen hatte die Nordhorner Tafel, und jede und jeder war herzlich willkommen. Gekostet hat die Suppe für die Gäste nichts, es sei denn, sie waren zu einer Spende bereit. „So können alle kommen und niemand wird schräg angeguckt, wenn er oder sie nicht so viel Geld dabeihat“, erklärt der Leiter der Nordhorner Tafel, Wolfgang Vox.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lange-tafel-will-lebensmittel-retten-und-menschen-helfen-259518.html