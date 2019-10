Empfehlung - „Lange Tafel“ in Nordhorn: Erbsensuppe statt Egoismus

Nordhorn Trotz durchwachsenem Wetter kamen am Sonnabend wieder Hunderte Menschen zur „Langen Tafel“ am Nordhorner ZOB zusammen. Diese Aktion der Tafel Nordhorn brachte verschiedenste Menschen gemeinsam zu einer Schüssel Erbsensuppe, einem Stück Kuchen, einem Tee oder einem Kaffee an den Tisch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/lange-tafel-in-nordhorn-erbsensuppe-statt-egoismus-323602.html