Empfehlung - Landwirte übergeben in Nordhorn „Milchmädchenrechnung“

Nordhorn Trecker blockieren am Donnerstagnachmittag einige Straßen in Nordhorns Innenstadt. Die Landwirte fahren zu den Büros der CDU an der Bahnhofstraße und der SPD am Stadtring. Dort wollen die Landwirte den Politikern eine „Milchmädchenrechnung“ übergeben. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/landwirte-uebergeben-in-nordhorn-milchmaedchenrechnung-342256.html