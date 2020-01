Empfehlung - Landwirte nehmen bei Diskussion Verbraucher in die Pflicht

Nordhorn Vorweg: Eine Lösung für die vielschichtigen Probleme, die die Landwirte derzeit beklagen, wurde an diesem Abend nicht gefunden. Das zu erwarten, wäre freilich auch ein wenig zu hoch gegriffen. Vielmehr reihte sich die Podiumsdiskussion am Montagabend in den Berufsbildenden Schulen „Gesundheit und Soziales“ in Nordhorn, zu der der Kreislandfrauenverband eingeladen hatte, als ein Mosaikstein in die Reihe von Diskussionsrunden und Protestaktionen ein, die derzeit Landwirtschaft, Politik und Gesellschaft in der Grafschaft und in ganz Deutschland beschäftigen – gegen das Agrarpaket der Bundesregierung und allgemein für ein besseres Verständnis der Situation der Landwirte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/landwirte-nehmen-bei-diskussion-verbraucher-in-die-pflicht-340781.html