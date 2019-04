Empfehlung - Landratskandidat Pannen sagt der SPD, wie er gewinnen will

Nordhorn Gut fünf Wochen vor der Wahl hat SPD-Landratskandidat Dr. Volker Pannen vor Grafschafter Parteimitgliedern seine wichtigsten politischen Ziele vorgestellt. Gleichzeitig waren am Mittwochabend im Kloster Frenswegen die ersten Plakate seiner Wahlkampfkampagne zu sehen, die unter dem Leitbegriff „Das neue Miteinander“ steht. Sie zeigen den amtierenden Bürgermeister von Bad Bentheim mit Sozialdemokraten aus den Ortsvereinen vor ausgewählten Örtlichkeiten, etwa am Annaheim in Schüttorf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/landratskandidat-pannen-sagt-der-spd-wie-er-gewinnen-will-292850.html