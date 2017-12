Empfehlung - Landrat: Kinderarmut ist in der Grafschaft zurückgegangen

as Nordhorn. Die Zahlen von damals und heute könnten nicht ohne Weiteres verglichen werden, meint der Landrat. Damals seien nur Kinder bis 15 Jahre berücksichtigt worden, in der neuen Aufstellung Jugendliche bis 18 Jahre. Zudem gelten heute Kinder als bedürftig, deren Eltern Wohngeld beziehen. 2007 sei dies nicht der Fall gewesen. Des Weiteren führt der Landrat an, dass auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien für eine Vergleichbarkeit der Zahlen herausgerechnet werden müssten. „Legt man die alten Kriterien an, leben im Kreis derzeit 2096 Kinder unter 15 Jahren in Armut.“ Vor zehn Jahren seien es 2479 Kinder gewesen und nicht 3100, wie der Kinderbund aufgrund einer abweichenden Berechnungsgrundlage ermittelte. „Heute sind also weniger Kinder von Armut betroffen als damals“, betont der Landrat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/landrat-kinderarmut-ist-in-der-grafschaft-zurueckgegangen-218019.html