Läufer aller Altersklassen messen sich bei der „Meile“

Wenn am Sonnabend der Startschuss zur 32. Nordhorner Meile fällt, dann verwandelt sich Nordhorns Innenstadt wieder in eine Sporthochburg. Nach aktuellem Stand sind in der LCN-Teilnehmerliste 1850 Anmeldungen erfasst.