Empfehlung - „Ladies Night“ in Nordhorn: „Heimat shoppen“ mit Sektempfang

Nordhorn 46 Geschäfte beteiligten sich an der vom VVV organisierten Aktion, schmückten ihre Eingangsbereiche mit weißen und rosafarbenen Ballons und ließen die Verkaufsräume bis 21 Uhr geöffnet. Wer zuvor ein Sektglas mit „Jantje“-Motiv beim VVV erworben hatte, konnte sich in den Läden kostenlos einschenken lassen. Rund 150 Gläser waren laut Veranstalter im Vorverkauf veräußert worden, mehrere weitere am Abend selbst. Gekoppelt war die inzwischen zweite „Ladies Night“ in Nordhorn – bei der natürlich auch die Männer willkommen waren – an die von der IHK initiierte Aktion „Heimat shoppen“: Diese möchte das Bewusstsein der Menschen auf den örtlichen Einzelhandel richten und damit dem Trend zum Online-Einkauf entgegenwirken. Die Veranstaltung erfolge insofern „der Region und dem Klima zuliebe“, erklärte eine VVV-Mitarbeiterin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ladies-night-in-nordhorn-heimat-shoppen-mit-sektempfang-318739.html