Kunstwerke aus dem Inhalt von 50 Paketen

gn Nordhorn. Bei der Kulturinitiative „Bockfrosch“ dreht sich 2017 alles um das „Anders_Artig“ sein – um Unterschiede, die es zwischen Menschen gibt und ihren Umgang damit. Am Sonnabend, 18. November, findet von 16 bis 20 Uhr die Ausstellungseröffnung des Projektes „Kunstselbstbaupaket“ im Rahmen des Jahresprogramms an der Ochsenstraße 9 statt. Die Ausstellung ist als Wanderausstellung geplant und in Nordhorn bis zum 2. Dezember zu sehen. Anschließend geht sie nach Emlichheim, Uelsen und Schüttorf.

Die rund 50 Personen, die am Projekt teilgenommen haben, sind zwischen neun und 70 Jahre alt und kommen aus der gesamten Grafschaft Bentheim. Zusätzlich sind die Klassen 5b und 7a des Evangelischen Gymnasiums Nordhorn im Rahmen des „Kunstselbstbaupaket Jugendprojektes“ mit ihren Kunstwerken in der Ausstellung vertreten.

Die Künstlerin Kinga Röder de Jong hatte 50 Pakete zusammengestellt, die im Mai in der gesamten Grafschaft als mobile soziokulturelle Angebote „ausgesetzt“ wurden. Alle „Kunstselbstbaupakete“ waren gleich mit verschiedenen Materialien und den Spielregeln des ausgefallenen Kunstprojektes befüllt. Jeder konnte mitmachen und bei der Gestaltung seine eigenen Ideen umsetzen. Dahinter steckt die Idee eines sozialen Gesamtkunstwerkes.

Das Jahresprojekt „Anders_Artig“ hat als Schwerpunkt den Umgang und die Begegnung mit dem „Fremden“. Es geht um den Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe und dem Mut zum eigenen Selbstausdruck: „Jeder der Künstler hat allein für sich aus den Materialien ein Kunstwerk geschaffen. Jedoch verbindet die gemeinsame Ausstellung der Werke und das Zusammentreffen der Teilnehmer alle als Kollektiv“, heißt es.