Empfehlung - Kunstverein Nordhorn zeigt Ausstellung „In der Fremde“

gn Nordhorn. Die gesellschaftliche und politische Diskussion um die Themen Flüchtlinge und Asyl hat sich in den letzten Jahren von einer Willkommenskultur hin zu einer technischen Abwicklung eines Problems entwickelt. Heute ist von Obergrenze, begrenzten Möglichkeiten und Grenzschutz die Rede. Dass hinter dieser Diskussion die oft tragischen Schicksale von Menschen stehen, will der Kunstverein Nordhorn in seiner aktuellen Ausstellung „In der Fremde“ zeigen, die am Freitag, 8. September, 19.30 Uhr im Kloster Frenswegen eröffnet wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kunstverein-nordhorn-zeigt-ausstellung-in-der-fremde-205737.html