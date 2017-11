Empfehlung - Kunst mit textilen Materialien in Nordhorn

Nordhorn. Die Städtische Galerie gibt seit gestern Abend einen Einblick in die Entwicklung und die Erfahrungen, die Güttler 2016 ein Jahr lang während ihres Stipendiums der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und des Landes in New York machte: Mitgebracht hat sie Zeichnungen, Collagen, großformatige Stoffbanner, skulpturale Objekte und Kleidungsstücke, die in ihrem freien bis rebellischen Formenvokabular, ihrem hochästhetischen Farbmix und der ausgefallenen Materialwahl luftiger Stoffe von der Leichtigkeit des Seins am Big Apple durchdrungen scheinen und sich in Teilen auch mit dem Ort ihrer kulturhistorischen Inspiration auseinandersetzen. Zudem gibt es viele Zeichnungen, die Güttler von einem Schneesturm machte: Diese in monochromen und hellen Grautönen gehaltenen Blätter korrespondieren in ihrer wolkigen Transparenz wunderbar mit einem zartroten Textilbanner älteren Datums.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kunst-mit-textilen-materialien-in-nordhorn-214989.html