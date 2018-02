Empfehlung - Kunst im Spannungsfeld der Dimensionen

Nordhorn. Wir schreiben zwar schon das Jahr 2018, doch aus organisatorischen Gründen musste die Verleihung des Nordhorner Kunstpreises 2017 auf das neue Jahr verlegt werden. Unter dem Beifall zahlreicher Gäste hat Galerieleiter Dr. Thomas Niemeyer am Sonntagvormittag die Auszeichnung an den 33-jährigen Florian Auer verliehen. Mit der Feierstunde im Pavillon der Städtischen Galerie wurde auch die Ausstellung „Yesterday you said tomorrow“ – zu deutsch: „Gestern sagtest du morgen“ – eröffnet. Die Laudatio hielt Isabelle Busch vom Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kunst-im-spannungsfeld-der-dimensionen-226991.html