Empfehlung - Kunst: Erstes Heimspiel nach sechs Jahren Dresden

Nordhorn. Nach dem Abitur am Gymnasium Nordhorn zog sie 2011 als geborene Claudia Schneider im Alter von 20 Jahren aus, um an der Hochschule für Bildende Künste (HfBK) Dresden Kunst zu studieren. Sechs Jahre später hat sie das Abschlussdiplom in der Tasche. Als verheiratete Claudia Stuckenberg kehrt sie in die alte Heimat zurück und zeigt ab 14. Januar im Atelier Sägemühle an der Vechte, was sie an der Elbe gelernt hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kunst-erstes-heimspiel-nach-sechs-jahren-dresden-219974.html