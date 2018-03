Empfehlung - Kunst am Bau im Treppenhaus der Volksbank

Nordhorn. Am Sonntag wurden die neu gestalteten Wände zwischen der Tiefgarage und dem zweiten Obergeschoss mit einer Vernissage offiziell präsentiert. Mit der in Berlin lebenden und arbeitenden Christine Rusche hat die Volksbank eine international gefragte und namhafte Künstlerin beauftragt, die neben ihrer umfangreichen Ausstellungstätigkeit bereits eine Reihe relevanter Preise für Kunst am Bau-Projekte und Kunstwettbewerbe gewonnen hat. 2006 war sie an der Ausstellung „Wucherungen und Wandnahmen“ in der Städtischen Galerie Nordhorn beteiligt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kunst-am-bau-im-treppenhaus-der-volksbank-230451.html