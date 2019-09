Kulturreferat eröffnet Theatersaison mit Shakespeare-Rarität

Mit dem wohl am seltensten aufgeführten Stück William Shakespeares, „Verlorene Liebesmüh“, startet in diesem Jahr die Theaterspielzeit 2019/2020 im Nordhorner Konzert- und Theatersaal. Die Aufführung ist am Dienstag, 24. September.