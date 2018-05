Kultur-Party zur Eröffnung renovierter Büros am Rathaus

gn Nordhorn. Nach umfangreichen Umbauarbeiten am historischen Seitenflügel des Rathauses an der Bahnhofstraße, die mehr als ein halbes Jahr dauerten, werden jetzt die neuen Räume von Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling offiziell an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kulturreferats und die Redakteurinnen und Redakteure der Ems-Vechte-Welle übergeben.

Das denkmalgeschützte Gebäude wurde in aufwendiger Arbeit innen und außen komplett renoviert und saniert, sodass selbst die ebenfalls denkmalgeschützten Markisen vor den großen Fensterfronten in neuem Glanz erstrahlen und dem Kulturreferat und der Ems-Vechte-Welle an zentraler, öffentlich gut zugänglicher Stelle als markanter Blickfang und Sonnenschutz zugleich dienen.

„Nun sind alle Umzugskisten ausgepackt, Studios, Büros und Besprechungsräume eingeräumt, und es wird Zeit, dies mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu feiern“, kündigt die Stadtverwaltung an. Das Team des Kulturreferats möchte an diesem Nachmittag zudem die Gelegenheit nutzen, sein Veranstaltungsprogramm für die kommende Saison 2018/2019 vorzustellen und steht bei Snacks und Drinks gern für Fragen rund ums Theater-Abo, Musiksommer, Straßenkulturfest und vielem mehr, was das städtische Kulturleben zu bieten hat, zur Verfügung.

Die Ems-Vechte-Welle wird ihren neuen Chefredakteur der Öffentlichkeit vorstellen. Er löst die langjährige Chefredakteurin Inga Graber ab, die vor wenigen Wochen zur Polizei wechselte. „Der Name des Neuen am Mikrofon wird noch nicht verraten, aber Hörerinnen und Hörern von NDR1 dürfte er wohl bekannt sein“, heißt es in der Ankündigung: „Wer ihn und die anderen Kolleginnen und Kollegen vom Radio und vom Kulturreferat gern selbst kennenlernen möchte, ist am Dienstag nach Pfingsten zum Umtrunk und Plausch im und vor dem Seitenflügel des Rathauses eingeladen.“