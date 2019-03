Empfehlung - Kultkursus an VHS: Sogar Berliner töpfern in Nordhorn

Nordhorn Es ist Samstagnachmittag, und auch die Volkshochschule (VHS) ist im Wochenende angekommen. Die Flure sind weitestgehend leer – doch oben im dritten Stock herrscht noch reger Betrieb. Ein Dutzend Töpferinnen ist in Raum 307 fleißig am Werk und formt aus Ton die unterschiedlichsten Objekte. Begleitet wird das kreative Schaffen von Kursusleiterin Gertraud Wolf, die 75-Jährige ist ein echtes Zugpferd an der VHS: Seit mehr als 35 Jahren gibt die Nordhornerin regelmäßig ihre Töpferseminare, die größte Beliebtheit seitens der Teilnehmer genießen. Die Kurse sind stets ausgebucht, häufig müssen Interessierte vertröstet und auf eine Warteliste gesetzt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kultkursus-an-vhs-sogar-berliner-toepfern-in-nordhorn-289596.html