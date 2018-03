Künstlerstipendiat öffnet sein Atelier in der Sägemühle

tk Nordhorn. Bernhard Kock präsentiert am Mittwoch, 11. April, von 15 bis 19 Uhr erste Arbeiten im Rahmen eines offenen Ateliers im Nordhorner Stadtpark. Seit März ist der aus Meppen stammende und in Hannover lebende Künstler im angrenzenden Atelier Sägemühle tätig und wird hier auch seine Werke präsentieren. Interessierte Besucher haben die Möglichkeit, dem Künstler bei der Arbeit zuzuschauen und auch Fragen zum Werk zu stellen.

Vergab die Emsländische Landschaft ihr zweijährig ausgeschriebenes Künstlerstipendium bislang vorwiegend an Nachwuchskünstler, erhält mit Bernhard Kock erstmals ein bereits etablierter Künstler das Stipendium, das für eine Dauer von insgesamt vier Monaten angelegt ist. Nach einem zweimonatigen Arbeitsaufenthalt in Nordhorn folgt im Juni und Juli dieses Jahres ein ebenfalls zweimonatiger Aufenthalt im Schloss Clemenswerth in Sögel. Im Herbst präsentiert Kock seine Arbeiten dann im Rahmen zweier Ausstellungen, einmal im Schloss Clemenswerth und einmal in der Reihe „Kunst im Kreishaus“ in Nordhorn.

Bernhard Kock, 1961 im Meppen geboren und aufgewachsen, lebt seit 1984 als freischaffender Künstler in Hannover. Über diverse Stipendien und Ausstellungen konnte Kock sich sowohl in Deutschland als auch international etablieren. Als freischaffender Künstler beherrscht Kock verschiedene Gebiete der Malerei, widmete sich jedoch nach seinem Studium verstärkt der abstrakten Malerei. Seine jüngeren, als Raster angelegten Werke, verbinden die Ölmalerei mit grafischen, darunter kartografischen Elementen. In diese Richtung sollen auch die Kunstwerke im Rahmen des Stipendiums gehen.