„Künstler in der Grafschaft Bentheim“ stellen aus

tk Nordhorn. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 6. April, um 20 Uhr in der Rechtsanwaltskanzlei Weßling, Kambach, Bitzer an der Sandstiege 12 in Nordhorn. Die Einführungsrede hält zur Eröffnung der TV-Moderator und Künstler Michael Koslar aus Köln. Der Gitarrist Alex Rosenhof und der Saxophonist Raimund Focks-Müter werden die Vernissage musikalisch begleiten.

Ein Künstlergespräch ist mit Svenja Hemke und Dieter Hansmann am Donnerstag, 24. Mai, um 19.30 Uhr geplant.

Svenja Hemke wurde 1986 in Nordhorn geboren, sie lebt und arbeitet in ihrer Heimatstadt. „Politik, Kunst und Ästhetik – zwischen diesen drei sich ergänzenden, aber auch widersprechenden Begriffen und Inhalten bewegt sich das kreative Schaffen von Svenja Hemke“, teilen die Veranstalter der Ausstellung mit: „Schon früh hat sie sich für Politik interessiert. Kritisch setzte sie sich mit den nicht hinterfragten Regeln einer Gesellschaft auseinander, die ihrem Drang nach Freiheit widersprachen.“ Weitere Informationen über die Künstlerin gibt es im Internet unter www.svenjahemke.de.

Dieter Hansmann wurde 1955 in Einbeck geboren. Der Kunsterzieher am Gymnasium Nordhorn lebt und arbeitet in der Kreisstadt. „In seinem Werk fühlt sich Dieter Hansmann der Tradition der Abstraktion verpflichtet, da sie die Möglichkeit einer freieren Interpretation bietet und die Kluft zwischen eigener Wahrnehmung und Realität schärft. Es geht darum, eine vermeintliche Objektivität und Wahrheit in Frage zu stellen.“ Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.dieter-hansmann.de.

Informationen zur Ausstellung sind im Internet unter www.kuenstler-grafschaft-bentheim.de zu finden.