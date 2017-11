Empfehlung - Küchenzubehör von Naber aus Nordhorn auch in China gefragt

Nordhorn. Wird für eine Penthousewohnung in Shanghaier Toplage eine Hightech-Einbauküche geplant, dann ist es durchaus realistisch, dass ein Abfallsammel- und Trennsystem aus Nordhorn zu den favorisierten Produkten zählt. Küchen und Zubehör „Made in Gemany“ werden in den chinesischen Metropolen immer mehr zu Statussymbolen einer durch steigenden Wohlstand wachsenden Mittelschicht. Davon profitiert der Nordhorner Küchenzubehör-Spezialist Naber.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kuechenzubehoer-von-naber-aus-nordhorn-auch-in-china-gefragt-214605.html