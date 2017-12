Küchenbrand in Nordhorn geht glimpflich aus

Eine vergessene Herdplatte hat die Feuerwehr am Mittwochabend an den Alkendiek in Nordhorn-Bakelde ausrücken lassen. Vor Ort konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Die Bewohner blieben unverletzt, der Sachschaden hält sich offenbar in Grenzen.