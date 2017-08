Empfehlung - Kronzeuge kommt glimpflich davon

Nordhorn / Osnabrück. Am 28. Dezember 2016 hatte sich in Nordhorn ein recht spektakulärer Raubüberfall auf zwei Autohändler ereignet: Die Täter hatten die beiden Geschäftsleute in ihrem Büro mit einer Waffe bedroht und geschlagen. Drei der vier Angeklagten waren direkt an dem Raub beteiligt und konnten mit einer Beute von 16.000 Euro in einem VW-Passat fliehen. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd durch den Stadtteil Blanke, ließen die Räuber ihr Fahrzeug stehen. Obwohl die durch die verfolgten Opfer herbeigerufene Polizei sehr schnell vor Ort war, konnten die Täter vorerst entkommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kronzeuge-kommt-glimpflich-davon-205260.html