Krippenausstellung im Nordhorner Konradhaus

Eine große Sammlung an Weihnachtskrippen gibt es derzeit im Gemeindehaus der St.-Marien-Kirche (Konradhaus) an der Dahlienstraße in Nordhorn zu sehen. Ferdinand Santel zeigt bis Sonntag 30 Krippen, die er aus verschiedenen Materialien hergestellt hat.