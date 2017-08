Empfehlung - „Kring-Musiker“ laden zum „Koppelsingen“ im Tierpark

gn Nordhorn. Am Freitag, 8. September, um 18 Uhr findet im Tierpark Nordhorn zum zweiten Mal ein offenes „Koppelsingen“ statt. Dabei treffen sich musik- und singbegeisterte Menschen zum gemeinsamen Musizieren in lockerer Atmosphäre. Jeder, der möchte, kann mitsingen, denn entsprechende Liederzettel werden zur Verfügung gestellt. Oder: Besucher lauschen schlicht der Musik in gemütlichem Ambiente.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kring-musiker-laden-zum-koppelsingen-im-tierpark-205840.html