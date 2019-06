Empfehlung - Kreissparkasse sieht sich robust am Markt

Nordhorn Trotz einer insgesamt sehr positiven Entwicklung hatte die Kreissparkasse Grafschaft Bentheim im Jahr 2018 mit widrigen Umständen zu kämpfen. Sie musste an die in der Umstrukturierung befindliche Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) 5,5 Millionen Euro aus ihrem versteuerten Gewinn abtreten. „Es war ein großes Zeichen der Stärke, dass wir das so robust verkraften konnten“, erklärten die Vorstände Norbert Jörgens und Hubert Winter im Bilanzgespräch mit den GN, das in der funktionell und baulich umgestalteten Sparkasse in Schüttorf geführt wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kreissparkasse-sieht-sich-robust-am-markt-303777.html