Empfehlung - Kreislandfrauen feiern Jubiläum mit Gala-Abend

Nordhorn Versprochen wird „Genuss pur“ – auch am Schlemmerbüffet vom Grafschafter Landservice. Ein Höhepunkt soll die Preisvergabe an die Siegerinnen der Fahrrad-Aktion „Komm fiets mit!“ werden. Spannend bis zuletzt bleibt, ob es die Landfrauen schaffen, gemeinsam in dieser Aktion einmal um den Erdball zu radeln. Auch die Grafschafter Künstlerinnen Jana Breman (Gesang) und Inga Roeloffs (Poetry) sind an dem Abend mit von der Partie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kreislandfrauen-feiern-jubilaeum-mit-gala-abend-312298.html