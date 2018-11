Empfehlung - Kreishaus zeigt Bernhard Kocks Bilder aus der Sägemühle

Nordhorn Im Vergleich zu früheren Werken, die exemplarisch ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sind, ist das Raster als formgebendes Muster in den aktuellen Gemälden von Bernhard Kock nur noch in Ansätzen zu erkennen. Noch bis 6. Januar 2019 zeigt der Preisträger des Künstlerstipendiums 2018 der Emsländischen Landschaft seine künstlerische Emanzipation vom Diktat des rechten Winkels.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kreishaus-zeigt-bernhard-kocks-bilder-aus-der-saegemuehle-268925.html