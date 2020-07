Kreishandwerkerschaft stellt Brotbäckern gutes Zeugnis aus

Nordhorn „Unsere Bäckereien machen nach wie vor einen sehr guten Job.“ Diese Bilanz zieht der Obermeister der Grafschafter Bäcker-Innung, Christian Tietmeier, nach der jüngsten Brot- und Brötchenprüfung in den Räumen der Kreishandwerkerschaft in Nordhorn. Acht Innungsbetriebe hatten den Prüfern des Deutschen Brotinstituts ihre Brot- und Brötchenkreationen vorgelegt. Das Ergebnis: 22 Brote und 14 Brötchen erhielten die Note sehr gut. Weitere 18 Brote und zehn Brötchen bewerteten die Prüfer mit gut. „Das ist wieder einmal ein tolles Ergebnis, auf das unsere Betriebe stolz sein können. Sie haben abermals unter Beweis gestellt, dass die Grafschafter Bäckereien den Menschen vor Ort etwas zu bieten haben, das weit über das hinausgeht, was man beim Discounter oder bei den großen Ketten bekommt“, freut sich Christian Tietmeier.

Sechs wesentliche Kriterien standen für die Prüfer des Deutschen Brotinstituts bei der Analyse der eingereichten Produkte im Vordergrund: Form und Aussehen, Oberflächen- und Krusteneigenschaften, Lockerung und Krumenbild, Struktur und Elastizität sowie Geruch und Geschmack. Folgende Betriebe haben an der Brot- und Brötchenprüfung teilgenommen: Brot- und Feinbäckerei Brand am Theater (Nordhorn), Bäckerei Jan Helms (Gildehaus), Bäckerei und Konditorei Arends (Neuenhaus), Bäckerei und Konditorei Tietmeier (Bad Bentheim), Bäckerei Naber (Laar), Bäckerei Sundag (Schüttorf), Bäckerei Udo Brandt (Nordhorn) und Bäckerei Heuser (Nordhorn). Die Ergebnisse der Prüfungen sind auf www.brotinstitut.de zu finden.