Empfehlung - Kreisel am Ootmarsumer Weg ist fertiggestellt.

Nordhorn Wenn am Donnerstagabend die Baken abgenommen werden, kann der Verkehr wieder über den Ootmarsumer Weg rollen. Allerdings werden die Autofahrer dann nicht mehr allein auf der Fahrbahn unterwegs sein. Drei große Hinweisschilder kündigen es bereits an, ehe es in den Kreisel geht: Autofahrer müssen sich die Fahrspur mit Radfahrern teilen. Für beide Gruppen gilt ein Überholverbot. Damit soll der ausgesprochene Unfallschwerpunkt entschärft werden. Gleichzeitig wurde die Fahrbahn erneuert, die Kosten belaufen sich auf rund 205.000 Euro, gefördert werden Teile der Straßenbauarbeiten vom Bundesumweltministerium.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kreisel-am-ootmarsumer-weg-ist-fertiggestellt-309673.html