Empfehlung - Kreis- und Kommunalarchiv sieht sich als Forschungszentrum

Nordhorn Schüler und Studenten, Heimat- und Ahnenforscher, Behördenvertreter und „ganz normale Grafschafter“ gehen inzwischen im Kreis- und Kommunalarchiv auf Entdeckungsreise. Die Nutzerzahlen steigen, 2019 kamen fast 1200 Besucher. Sogar Vertreter der amerikanischen Glaubensgemeinschaft der Mormonen seien schon da gewesen, um in Grafschafter Personenstandsakten Ahnenforschung zu betreiben, berichtet Kreisarchivar Christian Lonnemann. „Wir haben inzwischen im Durchschnitt sechs Besucher pro Tag“, so Lonnemann. „Mehr wird man mit dem vorhandenen Personal in vernünftiger Qualität kaum betreuen können.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kreis-und-kommunalarchiv-sieht-sich-als-forschungszentrum-342401.html