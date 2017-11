Empfehlung - Kranzniederlegung im Schwarzen Garten am Volkstrauertag

Nordhorn. Pastor Hanno Sommerkamp von der Nordhorner Baptistenkirche erinnerte dabei an die Millionen Menschen, die in den Weltkriegen ums Leben kamen, und forderte die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung auf, alles zu tun, „dass so etwas nie wieder geschieht“. Die Menschen müssten gegen jede extremistischen, terroristischen und antisemitischen Tendenzen jederzeit Widerstand leisten, nur so könne „die Hoffnung auf Frieden unter den Menschen in der ganzen Welt“ gewährleistet sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kranzniederlegung-im-schwarzen-garten-am-volkstrauertag-215190.html