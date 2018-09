Empfehlung - Kostenloser Licht-Test für Grafschafter Autofahrer

Nordhorn Direkt am Fahrzeug von Landrat Friedrich Kethorn, der als Schirmherr für den Licht-Test 2018 fungiert, führte Guido Snyders vom Autohaus Derk Averes die Auftaktprüfung durch. Acht Prüfpunkte an der Fahrzeugbeleuchtung gilt es nach Angaben der Kfz-Innung Grafschaft Bentheim zu beachten: sie reichen von Scheinwerfern über Blinker und Nebelschlussleichte bis zu den Rückleuchten. Unter anderem werden der Hell-Dunkel-Kontrast, Scheinwerfereinstellhöhe und Streuscheibenzustand getestet. Gibt es nichts zu beanstanden, dokumentiert eine Licht-Test-Plakette an der Frontscheibe eine geprüfte Beleuchtung. Interessiert ließ sich Kethorn den Prüfablauf erklären: „Ich habe mich da noch nie mit auseinandergesetzt. Ich hoffe immer, dass alles funktioniert, wenn ich aus der Werkstatt komme“, scherzte der Landrat, bevor auch er eine Plakette erhielt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kostenloser-licht-test-fuer-grafschafter-autofahrer-257585.html