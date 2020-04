/ Lesedauer: ca. 2min Kosmetikstudios in der Warteschleife

Viele kleinere Läden dürfen zu Wochenbeginn unter gewissen Schutz- und Hygienemaßnahmen ihre Geschäftsräume wieder öffnen. Nichts so die Kosmetik- und Nagelstudios in der Grafschaft. Sie sitzen weiterhin in der Warteschleife.