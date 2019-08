Empfehlung - Kornmühlenbrücke bleibt bis Mitte August gesperrt

Nordhorn Die eigentlich für Fußgänger und Radfahrer errichtete Brücke am Kornmühlenwehr war vor Jahren komplett neu gebaut worden. Doch jetzt war es Zeit für eine Grundrenovierung, denn der Holzbohlenbelag hatte – wohl vor allem wegen des häufigen Autoverkehrs über das Brückchen zu den Parkplätzen am Stadtpark – in den letzten Jahren stark gelitten. Viele Bohlen hatten sich gelockert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kornmuehlenbruecke-bleibt-bis-mitte-august-gesperrt-311057.html