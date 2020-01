Empfehlung - Kooperation für Nordhorner Wohnquartier „Kanalallee“

Nordhorn Das Quartier „Wohnen an der Kanalallee“ in Nordhorn ist eines der herausragenden Bauprojekte der kommenden Jahre in der Stadt – da sind sich die Kooperationspartner sicher. Insgesamt entstehen in dem Wohnpark auf den ehemaligen NINO-Flächen am Nordhorn-Almelo-Kanal 77 Eigentumswohnungen, 66 Reihenhäuser, 16 Halbhäuser, sechs Einfamilienhäuser und 25 Wohnungen im geförderten Wohnungsbau. Mit der Fertigstellung wird 2024 gerechnet, die ersten Wohneinheiten sollen Mitte 2012 fertig sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kooperation-fuer-wohnquartier-kanalallee-342264.html